Томичи смогут принять участие в конкурсе «Лесной волонтёр года – 2021»

5 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Организация FSC России проводит конкурс добровольческих проектов в области лесного хозяйства «Лесной волонтёр года — 2021». Заявки принимаются до 31 октября 2021 года, сообщает сайт «ЛесПром».

Принять участие можно в двух номинациях. «Лесной волонтёрский проект года» вручается за организацию лучшего проекта по восстановлению и сохранению лесов, их изучению, а также ответственному использованию лесных ресурсов и охране природы. А «Лесной волонтёр года» вручается за активное участие в такой программе.

Проекты-победители войдут в библиотеку лучших добровольческих мероприятий в области сохранения лесов и ответственного лесопользования, которая будет размещена на платформе «Лесные волонтёры» и других ресурсах FSC, а также у информационных партнёров.

Волонтёры, победившие в номинации, станут обладателями ценных призов и войдут в «Зал славы» на платформе «Лесные волонтёры». А ещё им будет предоставлен доступ к интерактивному приложению от FSC России.

Заявки на участие принимаются в разделе «Конкурс» на платформе «Лесные волонтёры».

FSC (Forest Stewardship Council® или Лесной попечительский совет) — это международная некоммерческая организация, которая внедряет стандарты ответственного управления лесами. В их основе — баланс экологических, экономических и социальных интересов.



«FSC работает, чтобы заботиться о лесах и тех, кто от них зависит: обеспечивает лесовосстановление и сохранение биоразнообразия на делянках, сохраняет ценные участки леса, защищает права коренных народов, безопасность работников. Для этого организация создала систему добровольной лесной сертификации», — говорится на сайте организации.

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