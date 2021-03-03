Директора Томского Областного театра драмы уволили, но он намерен бороться за свое место
Директор Томского Областного театра драмы Геннадий Сокуров получил приказ об увольнении без объяснения причин.
«Приказ мне вручили вчера, сегодня вручили трудовую книжку и сказали — свободен», — рассказал Томскому Обзору Геннадий Сокруов.
По его словам, причиной увольнения стали отношение с руководством из областной администрации.
«Видимо, Волку (руководитель департамента по культуре Томской области — прим.ред.) надо людей, которые сразу же бегут делать то, что он им говорит. Мне сказали, я тоже делаю, но перед этим думаю, то ли я делаю, и надо ли это делать. Очень много от этого зависит, — рассказал Геннадий Сокуров. — Волк — человек, который никогда не ходит в театр. За год (с прошлого марта) он ни разу не был в театре».
Геннадий Сокуров также сообщил, что он намерен обжаловать решение руководства. Он уже написал письмо в прокуратуру и инспекцию по трудовым отношениям. Сегодня в суд будет передано заявление о восстановлении.
В свою очередь в областном департамент по культуре отказались прокомментировать ситуацию.
Геннадий Сокуров занимал пост директора Томского Областного драматического театра с 2001 года.
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