18+
18+

Директора Томского Областного театра драмы уволили, но он намерен бороться за свое место

Томские новости, директор назначение уволили руководство областная администрация Директора Томского Областного театра драмы уволили, но он намерен бороться за свое место

Директор Томского Областного театра драмы Геннадий Сокуров получил приказ об увольнении без объяснения причин.

«Приказ мне вручили вчера, сегодня вручили трудовую книжку и сказали — свободен», — рассказал Томскому Обзору Геннадий Сокруов.

По его словам, причиной увольнения стали отношение с руководством из областной администрации.

«Видимо, Волку (руководитель департамента по культуре Томской области — прим.ред.) надо людей, которые сразу же бегут делать то, что он им говорит. Мне сказали, я тоже делаю, но перед этим думаю, то ли я делаю, и надо ли это делать. Очень много от этого зависит, — рассказал Геннадий Сокуров. — Волк — человек, который никогда не ходит в театр. За год (с прошлого марта) он ни разу не был в театре».

Геннадий Сокуров также сообщил, что он намерен обжаловать решение руководства. Он уже написал письмо в прокуратуру и инспекцию по трудовым отношениям. Сегодня в суд будет передано заявление о восстановлении.

В свою очередь в областном департамент по культуре отказались прокомментировать ситуацию.

Геннадий Сокуров занимал пост директора Томского Областного драматического театра с 2001 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томскнефтехим» почти на 2% увеличил выпуск полиэтилена и полипропилена

26 февраля 2021
Томские новости

Главу одного из лесничество Томской области приговорили к 6 годам колонии за взяточничество

3 марта 2021
Томские новости

Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Галина Немцева, томский политик

18 февраля 2021
Томские новости

Томская область в 2020 году вдвое увеличила экспорт продукции АПК

4 февраля 2021
Томские новости

Новый собственник Гороховских складов в Томске хочет согласовать их реконструкцию с властями

9 февраля 2021
Томские новости

Пожар в томском Театре юного зрителя локализован

20 февраля 2021
Томские новости

Более 400 жителей Томской области, перенесших COVID-19, прошли реабилитацию в НИИ курортологии

8 февраля 2021
Томские новости

МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ объявили о стратегическом партнерстве

4 февраля 2021
Томские новости

С завтрашнего дня томские кафе и рестораны вернутся к работе без временных ограничений — губернатор

9 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle