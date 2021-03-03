Директора Томского Областного театра драмы уволили, но он намерен бороться за свое место

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2021 // Фото: tomskdrama.ru

Директор Томского Областного театра драмы Геннадий Сокуров получил приказ об увольнении без объяснения причин.

«Приказ мне вручили вчера, сегодня вручили трудовую книжку и сказали — свободен», — рассказал Томскому Обзору Геннадий Сокруов.

По его словам, причиной увольнения стали отношение с руководством из областной администрации.

«Видимо, Волку (руководитель департамента по культуре Томской области — прим.ред.) надо людей, которые сразу же бегут делать то, что он им говорит. Мне сказали, я тоже делаю, но перед этим думаю, то ли я делаю, и надо ли это делать. Очень много от этого зависит, — рассказал Геннадий Сокуров. — Волк — человек, который никогда не ходит в театр. За год (с прошлого марта) он ни разу не был в театре».

Геннадий Сокуров также сообщил, что он намерен обжаловать решение руководства. Он уже написал письмо в прокуратуру и инспекцию по трудовым отношениям. Сегодня в суд будет передано заявление о восстановлении.

В свою очередь в областном департамент по культуре отказались прокомментировать ситуацию.

Геннадий Сокуров занимал пост директора Томского Областного драматического театра с 2001 года.

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