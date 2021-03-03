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Жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды 22 марта

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили воду ЖКХ Жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды 22 марта

Жителей части домов в Ленинском районе Томска ожидает отключение воды 22 марта. Оно связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.55 и затронет дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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