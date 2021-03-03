Жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды 22 марта

3 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ЖКХ

Жителей части домов в Ленинском районе Томска ожидает отключение воды 22 марта. Оно связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.55 и затронет дома, расположенные по адресам:

ул. Бердская, 16 стр. 1, 25б, 27, 27 стр. 1, 27 стр.2, 27 стр.7, 27 стр.15, 27/1, 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/1 (27а);

пер. Добролюбова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

пр. Ленина, 200/4, 206а, 206б, 207, 208, 208а, 215, 215 стр.1, 215а, 217, 217 стр.2, 217 стр.5, 217/1, 217б;

ул. Пролетарская, 33, 33/2, 34;

ул. Розы Люксембург, 102а стр.2, 107, 107а, 111, 111/1, 113, 115, 115а, 119, 131, 135, 141а, 133.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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