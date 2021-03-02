Мэра Томска Кляйна перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении

2 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Советский районный суд Томска во вторник смягчил меру пресечения ранее арестованному по обвинению в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэру Томска Ивану Кляйну, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мера пресечения изменена на домашний арест с пребыванием в медучреждении. Данная мера пресечения назначена на срок до шести месяцев, но после выписки из медучреждения она может быть изменена. Доступ родственников к нему запрещен, но доступ медработников разрешен», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного, после чего неоднократно заявляли о необходимости хирургической операции в НИИ онкологии, ссылаясь на данные медиков.

11 января Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

25 февраля мэру провели хирургическую операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в томском НИИ онкологии.

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