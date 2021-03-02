В Томском ТЮЗе заработала малая сцена

2 марта 2021 / Томский Обзор

Накануне, 1 марта, в Томском Театре юного зрителя возобновила работу малая сцена, временно закрывшаяся в связи со случившимся 20 февраля пожаром. Уже 6 марта здесь начнутся показы спектаклей, сообщают в пресс-службе учреждения.



Афиша малой сцены существенно пополнилась. Помимо спектаклей текущего репертуара, в ближайшее время здесь выйдут две премьеры: «страшно красивая сказка» «Тараканище» Корнея Чуковского в постановке сразу двух номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: режиссёра Анастасии Старцевой и художника Анны Бубновой.

Недавно Анна Бубнова стала главным художником Томского ТЮЗа, и «Тараканище», решённое в традициях бэби-театра, станет её первой работой в этом статусе на томской сцене. Познакомиться с молодым художником взрослые томичи могли ранее, на спектакле-концерте «Беспринципный новый год», который Анна выпускала с главным режиссёром театра Дмитрием Акимовым. Премьера «Тараканище» запланирована на 20 марта.

В апреле на малой сцене выйдет премьера для взрослых «Дальше» от молодого режиссёра Дмитрия Гомзякова. Дмитрий готовит спектакль-перформанс, который поднимает тему уникальности человеческого опыта и истинных людских желаний. Вместе с ним над спектаклем работает художник Евгений Лемешонок, дважды номинированный на премию «Золотая маска». Премьеру ждут 29 апреля.

Спектакли большой сцены ТЮЗ переносит на другие площадки.

Также ранее сообщалось, что премьеру главного режиссера Дмитрия Акимова «Не от мира сего» перенесли на сцену Дворца народного творчества "Авангард". Новый спектакль покажут томичам 5 марта, второй премьерный показ также состоится в «Авангарде» 14 марта.

Помимо ДНТ в апреле свои площадки для проката больших спектаклей уже согласились предоставить Северский театр для детей и юношества и Томский театр драмы. Информация об этом появится, как только новые планы будут утверждены.

Напомним, 20 февраля в здании Томского ТЮЗа произошёл пожар. В результате серьёзно пострадал большой зрительный зал, сейчас его обследуют специалисты в области реставрационного дела. Остальные помещения театра из-за последствий пожара пострадали значительно меньше, и в настоящий момент ТЮЗ ожидает заключения, когда можно будет возобновить их эксплуатацию. Вероятно, репертуар малой сцены, а также все запланированные на ней премьеры останутся без существенных изменений, и малая сцена продолжит функционировать.

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