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Триста человек эвакуировали из-за пожара в Томском техникуме информационных технологий

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Сегодня, 2 марта, в Томском техникуме информационных технологий (ул.Герцена, 18) произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.29 - сработала пожарная сигнализация. Сработала пожарная сигнализация, из здания эвакуировались 300 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 15.01. Его площадь составила 15 кв.метров. В результате пожара в подвале в помещении тира обгорела стена-пулеулавливатель размером 3х5 метров (деревянный короб, внутри опилки).

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте работали 4 единицы техники и около 20 человек.

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