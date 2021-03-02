У онлайн-карты томского стрит-арта появился свой блог в Instagram

2 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Создатели онлайн-карты Discover Tomsk, на которой отображается информация о граффити, произведениях стрит-арта и значимых для уличной культуры точек, выпустили новое обновление. Теперь здесь появились 30 «атмосферных мест». А еще у проекта появился инстаграм-паблик.

«Это места, которые я находил вместе с друзьями исследуя Томск и которые нам показались особенными. В первой подборке в основном промзоны, железные пути и немного леса. Я бывал там в разное время года и это разный опыт», — рассказал один из создателей карты Иван Ларионов.

На новом слое отмечены 30 пронумерованных точек с описанием, объясняющим, на что здесь можно посмотреть и как пройти в эту точку. У большинства «атмосферных мест» есть фотографии, у остальных они появятся в течение одной-двух недель.

«В случае „атмосферных мест“ — сам путь до этих мест уже начало сценария, так что не ждите фото, можете уже выдвигаться, если любите приключения — вам понравится и так!», — объясняет Иван Ларионов.

Он также предупредил о ряде нюансов, с которыми могут столкнуться желающие посетить «атмосферные места»: не ко всем можно добраться на автомобиле, а в промышленных зонах могут бегать собаки. А еще создатели приветствуют обратную связь, в том числе и по поводу корректировки описаний. Следующее обновление проекта ожидается в апреле.

Кроме того, у проекта Discover Tomsk появился инстаграм-паблик, в котором будут публиковаться фотографии, видео и полезная информация для туристов.

«Например где поесть, где поспать, куда сходить, где купить сувениры, чем ещё заняться в Томске. Для иностранных туристов я планирую делать либо дублирование текста на английском, либо зеркальный профиль полностью на английском, пока не решил, может вы что-то посоветуете? — рассказывает Иван Ларионов. — Сейчас в профиле 8 фотографий от меня и стилизованный герб Томска от Sakvo, который мы (с разрешения автора) теперь используем в качестве логотипа проекта».

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