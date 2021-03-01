Еще шесть жителей Томской области скончались от COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 44 новых случая заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 47 человек. Шестеро заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 310 случаев заболевания коронавирусом, 28 234 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,85.

Между тем, в пресс-службе обладминистрации отмечаю, что 23,3 тысячи жителей Томской области привились от COVID-19, из них первым и вторым компонентом привиты 7 048 человек.

Вакцина в регион поступает небольшими партиями, на прошлой неделе было получено дополнительно 4 500 доз «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Всего со старта прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз.

Одними из первых вакцину получают жители региона старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение. Также в приоритете вакцинация сотрудников медицинских и образовательных учреждений, социальных сфер, силовых структур и тех, кто проживает в домах-интернатах.

Прививку уже поставили более 8 тысяч жителей региона старше 60 лет; 3 тысячи, имеющие хронические заболевания; 9 тысяч – работники сфер здравоохранения, образования, промышленности, обслуживания, социальной и силовых структур.

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