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В Томске пройдет благотворительная акция в поддержку женщин, переживших домашнее насилие

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В Томске 4 марта стартует благотворительная акция «СНЕЖИ: 8 марта». Вся прибыль с мероприятий и партнерских программ пойдет приюту для женщин ТРОО «Женский голос», сообщат организаторы.

В четверг, 4 марта, в баре «Сидрерия» (ул. Беленца, 10) гостей мероприятия ждет женский стендап. Регистрация на оффлайн-мероприятие уже закрыта, но будет возможность получить доступ к онлайн-трансляции. 5 марта всех желающих приглашают в Hall Bar (пр. Ленина, 70) на концерт локальных групп. А 6 марта пройдет масштабная культурно-образовательная программа: от паблик-тока «Как говорить о насилии при помощи искусства» и лекции от психолога Анны Фоминцевой до телесной практики и девичника «Экология и котики».

Организаторы напоминают о соблюдении правил безопасности: необходимо обрабатывать руки антисептиком и надевать маски при входе на мероприятия. А если почувствуете недомогание, то оставайтесь дома — деньги вам вернут.

Всю подробную информация и программу акции можно узнать в группе мероприятия.

Напомним, в конце лета прошлого года в Томске прошел первый фестиваль «СНЕЖИ». Это децентрализованная акция, идея которой зародилась в Рунете в 2017 году. В ее рамках активистки по всей стране в первую неделю сентября проводят в своих городах мероприятия, направленные на освещение женского участия в истории страны.

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