Восстанавливаемой в томском деревянном доме «Квартире №1» завели инстаграм

1 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский стрит-фотограф Сергей Медведчиков создал блог в Instagram, где рассказывает о ремонте своей квартиры в историческом деревянном доме по ул. Белинского, 17а.

В дневнике будут публиковаться заметки о том, как идут ремонтные работы, очерки о находках во время разборки гипсокартона и «Армстронга». И, конечно, детально покажут все этапы приведения квартиры в порядок.

Объясняя, зачем нужен блог, Сергей говорит: «В конце прошлого года я приобрел квартиру в историческом доме постройки 1898г. в самом центре Томска на улице Белинского. Должен сказать, что это решение далось мне очень легко. Трудно остаться безучастным, когда видишь что происходит в стране с исторической средой. Деревянная и каменная архитектура планомерно уничтожается на протяжении многих лет. И пока почти не видно никаких качественных изменений в этом направлении. Пусть это будет моей первой скромной попыткой создать интересное пространство для жизни и творчества в самом сердце моего любимого города. И не абы где, а в деревянном доме».

Сергей Медведчиков также планирует писать об интересных исторических фактах, касающихся как дома на ул. Белинского, 17а, так и других домов, входящих в эту усадьбу. На странице аккаунта будут публиковаться заметки о самых ярких объектах деревянного зодчества Томска, а также о людях, живущих или живших в них.

Напомним, стрит-фотограф приобрел квартиру №1 в доме на ул. Белинского 17а. В процессе ремонта под гипсокартоном и штукатуркой обнаружилась старинная дверь, а на стенах — обои, наклеенные самыми первыми жильцами более ста лет назад.

О том, как проходит ремонт квартиры и что в ней планируют организовать — читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: