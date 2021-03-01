Медицинские вездеходы заступили на дежурство на удаленных месторождениях Томской области

1 марта 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» приобрел машины скорой помощи повышенной проходимости для обслуживания объектов Шингинского месторождения и Урмано-Арчинской группы участков. Современная техника круглый год будет обеспечивать оперативное оказание квалифицированной врачебной помощи для более чем 1000 сотрудников удаленных от цивилизации промыслов в Томской области.

Две машины скорой помощи на базе снегоболотохода «Трекол» будут обслуживать работников Шингинского, Урманского, Арчинского, Смоляного и Кулгинского месторождений. Эти промыслы расположены на территории площадью свыше 350 кв.км в Парабельском и Каргасокском районах Томской области. Современные вездеходы позволят медикам круглый год оперативно добираться до самых удаленных объектов месторождений - как по снежному покрову в зимнее время, так и в период половодья в весенние и летние месяцы.

Благодаря своим техническим характеристикам, автомобили способны преодолевать болотные топи и речные преграды. Это особенно важно, учитывая автономность промыслов, которые с мая по декабрь отрезаны от цивилизации и объектов медицинской инфраструктуры сотнями километров Васюганских болот. Зимой связь с месторождениями осуществляется по временным дорогам – «зимникам».

Вездеходы будут использованы как для оказания неотложной медпомощи, так и при мероприятиях в рамках корпоративной программы по противодействию распространению COVID-19 «Антивирус»*. Они оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить как стандартный комплекс исследований, так и реанимационные процедуры. На борту «Трэколов» имеется аппарат искусственной вентиляции легких и система автоматической подачи кислорода, электрокардиограф, дефибриллятор, инфузомат для дозированного введения лекарственных препаратов и др.

Вездеходы гарантируют высокую скорость предоставления квалифицированной медицинской помощи на территории промыслов. В экстренных случаях «Трэколы» даже в условиях половодья смогут доставлять работников до в ближайший населенный пункт – город Кедровый, расположенный в 115 км от Урманского месторождения.

В перспективе медицинские вездеходы планируется вывести на дежурство еще на двух автономных промыслах – на юго-западной части Крапивинского и Западно-Лугинецком месторождении.

– Главная ценность «Газпромнефть-Востока» и основа успеха всех наших проектов - это люди. И мы не только последовательно улучшаем условия труда и создаем современную экосистему для развития всех членов нашего коллектива, но и постоянно повышаем стандарты производственной безопасности и медицинского обслуживания. Современные вездеходы гарантируют высокую скорость предоставления врачебной помощи на автономных промыслах и будут востребованы, в том числе, и в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом» – отметил Дмитрий Сенин, заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по производственной безопасности.

– «Газпромнефть-Восток» стал первым недропользователем в Томской области, оснастившим свои промыслы дорогостоящими и высококлассными машинами медицинской скорой помощи. Работа на месторождениях носит автономный характер, у нефтяников есть свои медицинские службы, но факт усиления их звеном специализированной техники свидетельствует о важности оказания помощи своим сотрудникам в любых чрезвычайных условиях, – отметил Сергей Дмитриев, начальник Департамента здравоохранения Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: