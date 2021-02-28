Двое погибли при пожаре в одной из деревень Томской области

28 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 28 февраля, в деревне Уйданово Первомайского района произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в 2-квартирном жилом доме поступило в 4.23. Пожар удалось ликвидировать к 4.57, его площадь составила 20 кв.метров. На месте работали 2 единицы техники и 9 человек.

В доме пожарные обнаружили тела 65-летней женщины и 41-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается.

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