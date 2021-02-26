18+
18+

В воскресенье часть ракеты-носителя упадет в одном из районов Томской области

Томские новости, ракета упала падение части ракеты радиоактивные элементы В воскресенье часть ракеты-носителя упадет в одном из районов Томской области

В воскресенье, 28 февраля, на территории Бакчарского района Томской области ожидается падение отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2-1б». Она доставит на орбиту космический аппарат «Арктика-М», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Район падения отделяющихся частей ракеты-носителей (вторая ступень и створки головного обтекателя) частично расположен на территории Бакчарского района и ограничен эллипсом с размерами осей 80×40 км с центром в 60 км юго-западнее села Новая Бурка.

«Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Местных жителей и всех других мы просим воздержаться от посещения территории района падения в указанное время», — сказал начальник облдепартамента защиты населения и территории Сергей Лукин.

Старт запланирован на 9.55 по московскому времени. В качестве резервных дат пуска запланированы даты 1 (9:51), 2 (9:47) и 3 марта (9:43).

В случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя информацию о их местонахождении необходимо передать по телефону 8-961-892-3262.

Для оказания помощи специалистам Роскосмоса на местности в Бакчарский район на высокопроходимой технике выдвинулись сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томских предпринимателей научат использовать TikTok для бизнеса

9 февраля 2021
Томские новости

В Томской области выросло количество памятников

19 февраля 2021
Томские новости

Жительница Томской области перевела мошенникам 360 тыс. рублей, чтобы аннулировать кредит

1 февраля 2021
Томские новости

Завтра в Томске стартует фестиваль «Снег в котельной» с томским чаепитием и конкурсом бесконтактных поцелуев

5 февраля 2021
Томские новости

Томские власти намерены за год сократить безработицу до допандемических показателей

12 февраля 2021
Томские новости

Проект границ исторического поселения в Томске находится на финишной прямой — замгубернатора

3 февраля 2021
Томские новости

Двое пострадали в тройном ДТП на трассе под Томском

5 февраля 2021
Томские новости

К следующему году в Томской области заработает крупный мусоросортировочный комплекс

8 февраля 2021
Томские новости

ФССП арестовала имущество крупного лесозаготовителя в Томской области из-за 40 млн руб долга по налогам

28 января 2021
Комментарии для сайта Cackle