Водитель погиб в опрокинувшемся лесовозе на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 25 февраля, на трассе Колпашево - Белый Яр произошло ДТП, в котором погиб 63-летний водитель автомобиля Scania с полуприцепом, груженым лесом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.50 на 131 километре. По предварительным данным, здесь лесовоз опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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