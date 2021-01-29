18+
18+

Водитель погиб в опрокинувшемся лесовозе на трассе в Томской области

Происшествия, Томские новости, авария врезались пострадали сводка происшествий ДТП жесть Томска самые жуткие аварии Томской области Водитель погиб в опрокинувшемся лесовозе на трассе в Томской области

Вчера днем, 25 февраля, на трассе Колпашево - Белый Яр произошло ДТП, в котором погиб 63-летний водитель автомобиля Scania с полуприцепом, груженым лесом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.50 на 131 километре. По предварительным данным, здесь лесовоз опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на виртуальный концерт Сергея Киреева

29 января 2021
Томские новости

В Томске осудят педофила, снимавшего на телефон падчерицу и ее двоюродную сестру

5 февраля 2021
Томские новости

В томской синагоге пройдет благотворительная ярмарка в поддержку Валеры Эггерта

17 февраля 2021
Томские новости

Пожар в томском Театре юного зрителя локализован

20 февраля 2021
Томские новости

ФССП арестовала имущество крупного лесозаготовителя в Томской области из-за 40 млн руб долга по налогам

28 января 2021
Томские новости

Томский политех разрабатывает цифровую модель университета

29 января 2021
Томские новости

Томичка делает удивительных усатых зайцев из керамики

19 февраля 2021
Томские новости

В Томске подтопило гаражи на ул.Говорова

31 января 2021
Томские новости

Суперкомпьютер ТГУ помог в поисках жертв домашнего насилия

3 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle