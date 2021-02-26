«Томскнефтехим» почти на 2% увеличил выпуск полиэтилена и полипропилена

26 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

«Томскнефтехим» в 2020 году увеличил производство полипропилена до 149,7 тыс. тонн гранулята, что на 1,7% больше, чем в 2019 году. Объем выпуска полиэтилена низкой плотности в 2020 году составил 267,4 тыс. тонн, это на 1,9% больше, чем в предыдущий период. При этом объём переработки сырья (бензин газовый стабильный) также достиг рекордного показателя за историю предприятия — 887,8 тыс. тонн.

По словам гендиректора «Томскнефтехима» Андрей Кугаевского, год был успешным, несмотря на непростую эпидемиологическую и экономическую составляющую, предприятие стабильно сохраняло позиции одного из лидеров российского рынка по производству полимерной продукции. «В соответствии с установленным двухгодичным межремонтным интервалом мы провели плановый трехнедельный ремонт. Продемонстрировали рост производительности, а также высокие стандарты в промышленной безопасности, охране труда и экологии», — отметил Андрей Кугаевский.

Во время остановочного ремонта были реализовали проекты по повышению производительности производств, энергосбережению и автоматизации производственных процессов.

«В частности, завершили реконструкцию обеих линий производства полиэтилена, что позволило увеличить их производительность и сохранить качество выпускаемого продукта. Производство полипропилена, благодаря слаженным действиям коллектива и привлеченных подрядчиков, вышло из остановочного ремонта досрочно. Поэтому нам удалось сохранить и даже немного увеличить объем выпуска полимерной продукции в минувшем году, несмотря на трехнедельную остановку», — подчеркнул генеральный директор предприятия Андрей Кугаевский.

В 2020 предприятие приступило к промышленному выпуску новой марки полиэтилена — для сегмента вспененного ПЭ, который применяется не только для теплоизоляции стен, промышленного оборудования, инженерных систем, но и для ламинации бумаги и картона. В минувшем году предприятие выпустило более пяти тысяч тонн этой марки. Кроме того, предприятие возобновило выпуск марки полипропилена для производства БОПП-пленки, и с 2021 года полностью закроет потребности завода «БИАКСПЛЕН Т» в сырье.

В целом, технические возможности предприятия позволяют выпускать порядка 60 марок полимеров для разных сфер применения. Сейчас предприятие выпускает 14 стабильно востребованных марок полиэтилена и полипропилена.

Также томское предприятие СИБУРа выпускает бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза, а также этилен и пропилен для дальнейшей переработки на полимерных производствах.

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