В Асине бывший заключенный вскоре после освобождения пытался передать наркотики осужденному товарищу
26 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области
Сотрудники Исправительной колонии № 2 по Томской области задержали бывшего осужденного возле ограждения внешней запретной зоны. У него обнаружили 543,8 гр. гашиша, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
26-летний житель Красноярска отбывал наказание в ИК №2 за подделку документов и освободился за несколько часов до повторного задержания. За это время он приобрел в Томске наркотики и решил отправить их осужденному товарищу. Однако попытка не удалась, теперь правонарушителю грозит новый срок.
Материалы проверки переданы в асиновский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
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