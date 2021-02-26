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В Асине бывший заключенный вскоре после освобождения пытался передать наркотики осужденному товарищу

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Сотрудники Исправительной колонии № 2 по Томской области задержали бывшего осужденного возле ограждения внешней запретной зоны. У него обнаружили 543,8 гр. гашиша, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

26-летний житель Красноярска отбывал наказание в ИК №2 за подделку документов и освободился за несколько часов до повторного задержания. За это время он приобрел в Томске наркотики и решил отправить их осужденному товарищу. Однако попытка не удалась, теперь правонарушителю грозит новый срок.

Материалы проверки переданы в асиновский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

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