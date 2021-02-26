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«Самозанятые» в Томской области смогут рассчитывать на господдержку

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Депутаты Томской облдумы поддержали поправки в региональный закон «О развитии малого и среднего бизнеса в Томской области», распространяющий меры поддержки для предпринимателей на самозанятых граждан.

«Формы поддержки для самозанятых те же, что и для других категорий, которые раньше распространялись на предприятия малого и среднего бизнеса. Просто самозанятых тогда в законе не было. Никаких новаций в этом отношении нет, это общий подход ко всем предпринимателям», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Согласно данным сайта «Мой бизнес», с вступлением закона в силу «самозанятые» могут рассчитывать на льготные займы по ставке от 2,1% до 5,1%, имущественную поддержку и налоговые льготы.

Кроме того, законопроект предлагает закрепление за областным Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности сбор и отправку в федеральные органы власти информации об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, и оказанной господдержке.

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