«Самозанятые» в Томской области смогут рассчитывать на господдержку

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Томской облдумы поддержали поправки в региональный закон «О развитии малого и среднего бизнеса в Томской области», распространяющий меры поддержки для предпринимателей на самозанятых граждан.

«Формы поддержки для самозанятых те же, что и для других категорий, которые раньше распространялись на предприятия малого и среднего бизнеса. Просто самозанятых тогда в законе не было. Никаких новаций в этом отношении нет, это общий подход ко всем предпринимателям», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Согласно данным сайта «Мой бизнес», с вступлением закона в силу «самозанятые» могут рассчитывать на льготные займы по ставке от 2,1% до 5,1%, имущественную поддержку и налоговые льготы.

Кроме того, законопроект предлагает закрепление за областным Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности сбор и отправку в федеральные органы власти информации об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, и оказанной господдержке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: