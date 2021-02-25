В Томске убирают центральные новогодние ёлки

25 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Демонтаж искусственных деревьев начался сегодня на площади Ново-Соборной и набережной реки Ушайки. В течение недели уберут и новогоднее оформление ледовых городков, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Сейчас подрядчики следят за состоянием ледовых горок. Их демонтаж начнется 1 марта. А ледовые фигуры в городских районах, которые не отвечали требованиям безопасности, уже убраны.

Напомним, на прошлой неделе подрядчики демонтировали ледовые фигуры на площади Ново-Соборной.

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