В Томске убирают центральные новогодние ёлки
25 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин
Демонтаж искусственных деревьев начался сегодня на площади Ново-Соборной и набережной реки Ушайки. В течение недели уберут и новогоднее оформление ледовых городков, сообщает пресс-служба администрации Томска.
Сейчас подрядчики следят за состоянием ледовых горок. Их демонтаж начнется 1 марта. А ледовые фигуры в городских районах, которые не отвечали требованиям безопасности, уже убраны.
Напомним, на прошлой неделе подрядчики демонтировали ледовые фигуры на площади Ново-Соборной.
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