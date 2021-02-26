Депутаты Томской облдумы приняли пакет поправок, которые смягчат переход с ЕНВД

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 25 февраля, 55 собрании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли ряд поправок в региональное налоговое законодательство. Основная цель нововведений — обеспечение максимально плавного перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие системы налогообложения.

С 2021 года ЕНВД отменен, таким образом, использующие его организации должны перейти на другие системы налогообложения. ИП могут применять патентную (ПСН), упрощенную (УСН) и общую систему налогообложения, либо стать «самозанятым» и платить налог на профессиональный доход. Организации – только УСН или общую систему. В связи с этим на прошедшем заседании Облдумы были рассмотрены поправки, вносящие изменения в эти системы. Кроме того, депутаты рассмотрели проект обращения в Госдуму, Совет Федерации и Председателю правительства. Парламентарии предложили внести правки в Налоговый кодекс, позволяющие органам госвласти субъектов РФ самостоятельно устанавливать коэффициенты территориальности внутри муниципальных образований при определении размеров потенциально возможного годового дохода по патентной системе налогообложения.

«Сегодня есть три очень важных документа. Два законопроекта и обращение, которое мы подготовили в адрес первого заместителя председателя правительства Белоусова, а также в адрес Совет Федераций и Госдуму. Все они касаются налогообложения, как индивидуальных предпринимателей, так и для организаций. Я считаю, что эти три документа должны объединить присутствующие здесь политические силы для того, чтобы мы с вами единогласно за них проголосовали. Они очень важны - для экономики, предпринимателей и жителей нашего региона, — отметил председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец. — Я считаю, мы вместе — исполнительная и представительная власть — выполнили основную задачу. То, налоговое бремя, которое было, когда применялось ЕНВД, мы должны были максимально приблизить к новому налоговому бремени для тех, кто уйдет на патент или упрощенную систему налогообложения».

Поправки предполагают следующие изменения в работе патентной системы:

площади торгового зала для розничной торговли и зала обслуживания заведений общепита увеличивают в три раза — с 50 до 150 квадратных метров;

для заведений общепита дифференцирована доходность между рестораном и столовой;

количество транспортных средств, которые могут перевозить пассажиров или грузы выросло до 20 единиц;

виды деятельности расширены с 67 до 93;

размер потенциально возможного годового дохода предпринимателя приведён в условия, приближенные к ЕНВД и дифференцирован территориально по пяти группам муниципальных образований Томской области;

теперь в законе предусматривается деятельность торговых автоматов, патенты для прилавков в торговых центрах можно получать из расчета стоимости на 1 квадратный метр.

Кроме того, базовая доходность сформирована таким образом, что практически для всех предпринимателей, не имеющих наемных работников, стоимость патента равна нулю, с учетом уменьшения на годовую сумму страховых взносов индивидуального предпринимателя.

По упрощенной системе налогообложения для бывших плательщиков ЕНВД ставка снижена с 6% до 3% для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения «доходы» и с 10% до 8% для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городских и сельских поселений Томской области, и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы минус расходы. Льгота предусмотрена также для собственников коммерческой недвижимости, которые сдают площади в аренду. Для них в 2021 году ставка снижена с 15 до 10%.

Кроме того, еще на год будет продлена льготная ставка 3% для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики, и выбравших в качестве налогообложения доходы.и

Спикер Облдумы Оксана Козловская отметила, что без применения понижающих ставок по ряду налогов нагрузка на предпринимателей могла серьезно возрасти, особенно в сельской местности.

«Дело в том, что налоговый кодекс предусматривал право муниципальных образований устанавливать понижающие коэффициенты в зависимости от социально-экономического положения той или иной территории, — объяснила спикер облдумы Оксана Козловская. — И не только внутри муниципального образования, но даже внутри поселений. С отменой ЕНВД эта норма также была фактически отменена. Поэтому сейчас, рассматривая целый пакет налогов, на которые переходили наши предприниматели с ЕНВД — это, как правило, патентная или упрощенная система налогообложения».

Поправки были приняты в двух чтениях большинством голосов. Депутаты также поддержали и обращение.

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