Томский ученый помог выявить новые пути формирования опасных для человека аэрозолей

25 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Доцент физического факультета Томского госуниверситета и ученые университета Хельсинки обнаружили новые пути формирования загрязняющих атмосферу аэрозолей, в которых участвуют природные углеводороды, выделяемые хвойными деревьями. Вещества способны влиять на климат и экологию окружающей среды, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы провели мультиреференсные квантово-химические расчеты и выяснили, что известные ранее данные об озонолизе молекул терпенов были не совсем верными. Наши расчеты показали, что значения активационных барьеров для различных путей реакции существенно отличаются от тех, что предполагались ранее, и сами реакции идут более сложным образом, — говорит один из авторов исследования Рашид Валиев. — Таким образом, с использованием экспериментальных и теоретических методов мы смогли корректно сравнить различные пути реакции озонолиза и объяснили поэтапно стадии формирования продуктов этой реакции».

Терпены представляют собой важный класс летучих органических соединений и, по недавним исследованиям, могут очень быстро превращаться в аэрозоли с низкой летучестью. Однако механизм этого преобразования удалось понять только после расчетов научной группы Валиева. Ученые доказали, что избыточная энергия от начальной реакции озонолиза терпенов может привести к появлению новых промежуточных продуктов окисления без стерической деформации, это позволяет быстро образовывать продукты, содержащие до 8 атомов кислорода.

Терпены участвуют в формировании так называемых вторичных аэрозольных частиц, которые создаются в основном при взаимодействии углеводородов с различными окислителями. Такие частицы очень опасны для людей и животных, так как глубоко проникают в легкие. Кроме того, они отражают солнечные лучи в инфракрасном диапазоне и тем самым связаны с климатическими проблемами. Поэтому изучение механизмов образования этих частиц — важная задача для атмосферной химии и физики.

По словам Рашида Валиева, загрязнение аэрозольными частицами ежегодно приводит к смерти 2,9 миллиона человек — это на порядок больше, чем в результате вооруженных конфликтов. Первичные аэрозольные частицы, такие как пыль, доминируют в общей массе атмосферного аэрозоля. Но подавляющее большинство субмикронных аэрозольных частиц, ответственных за большую часть смертности из-за загрязнения воздуха, являются именно вторичными.

Статья с результатами квантово-химических расчетов опубликована в журнале Nature Communications (Q1). Следующим этапом работы международного научного коллектива станет объяснение химии йода в контексте озона.

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