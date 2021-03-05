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Мебельные и деревообрабатывающее предприятия Томска могут получить дополнительную поддержку

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Мебельные и деревообрабатывающие предприятия из Томска и области, а также со всей России, могут получить финансовую и нефинансовую помощь. Соответствующее соглашение уже подписано между АМДПР и Организационным комитетом конкурса «Регионы — устойчивое развитие».

На сайте Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) уточняется, что помощь будет оказываться её участникам и отраслевым предприятиям по принципу «единого координирования».

Предприятия этой отрасли могут рассчитывать на поддержку в сферах модернизации производства, создания современной инфраструктуры и структурирования инвестпроектов для получения кредитов и государственных льгот. Компаниям ЛПК также окажут помощь в выходе на новые рынки и, в первую очередь, в государства-члены Евразийского экономического союза.

Конкурс «Регионы — устойчивое развитие» организован ПАО «Сбербанк» в сотрудничестве с банками-партнерами в соответствии c Поручением Правительства РФ от 10.08.2011 г. № ДК-П9-5670. Проводится для поддержки бизнес-инициатив и повышения инвестиционной привлекательности российских регионов.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) — некоммерческая организация, созданная в 1997 году. В её состав входят более 90 малых, средних и крупных предприятий самого разного профиля.

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