Томского предпринимателя поймали на крупном мошенничестве при строительстве дорог

Томский Обзор / Фото: 24 февраля 2021 // Фото: Unsplash

Директор томской коммерческой организации подозревается в крупном мошенничестве во время выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в декабре 2019 года подозреваемый заключил муниципальный контракт с департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска на ремонт улично-дорожной сети. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Суммы контракта составила 82 млн 400 тыс. рублей.

С декабря 2019 по октябрь 2020 года подозреваемый подготовил и предоставил департаменту справки о стоимости выполненных работ и акты об их приемке. Документы содержали заведомо ложные сведения об асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. В результате на расчетный счет организации были перечислены предписанные контрактом средства. Подозреваемый похитил более 9 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

На основании материалов УФСБ по Томской области было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Изъята документация, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.

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