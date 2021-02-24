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Рабочий погиб во время ремонта водопроводной трубы в Томской области

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В городе Асино при проведении аварийно-ремонтных работ водопроводной трубы погиб 48-летний мужчина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел ночью, 23 февраля. По предварительным данным, работник муниципального предприятия «Асиновский водоканал» ремонтировал подземную водопроводную трубу возле жилого дома, когда произошел обвал земляной насыпи. В результате мужчина погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ). Расследование продолжается.

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