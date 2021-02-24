Томский ТЮЗ переносит премьеру на другую площадку

24 февраля 2021 / Томский Обзор

Из-за произошедшего пожара томский Театр юного зрителя перенес премьеру главного режиссера Дмитрия Акимова «Не от мира сего» на сцену ДНТ «Авангард». Она состоится 5 марта.

Как уточняют в пресс-службе ТЮЗа, в течение неопределенного времени спектакли большой формы на сцене театра показываться не будут. Руководство ТЮЗа в данный момент занимается обеспечением проката спектаклей на других подходящих площадках.

Также руководство театра ведёт переговоры по техническому обеспечению крупных проектов, запланированных на 2021 год. В частности, речь идёт о VII областном молодёжном фестивале коротких спектаклей «Театр в кармане» и гастролях Хабаровского ТЮЗа.

На своей площадке театр планировал три премьерных показа спектакля. Зрителям, приобретавшим билеты на 5, 6 и 7 марта, необходимо обратиться в кассу театра, которая возобновила работу, с просьбой перебронировать места в зрительный зал ДНТ «Авангард». Второй премьерный показ также пройдёт на сцене «Авангарда» и состоится 14 марта.

Покупка билетов в ближайшее время будет доступна на сайте Томского ТЮЗа, а также в кассе театра.

Напомним, 20 февраля в здании Томского ТЮЗа произошёл пожар. В результате серьёзно пострадал большой зрительный зал, сейчас его обследуют специалисты в области реставрационного дела. Остальные помещения театра из-за последствий пожара пострадали значительно меньше, и в настоящий момент ТЮЗ ожидает заключения, когда можно будет возобновить их эксплуатацию. Вероятно, репертуар малой сцены, а также все запланированные на ней премьеры останутся без существенных изменений, и малая сцена продолжит функционировать.

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