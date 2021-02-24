В Томской области в домах престарелых началась вакцинация от COVID-19
Сотрудники и жители домов-интернатов для престарелых Чаинского и Бакчарского районов поставили прививки от коронавируса. Для проведения прививочной кампании в стационарных социальных учреждениях облздрав разработал график выезда медиков.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача.
«Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки», - сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.
Всего в Томской области работает семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и три психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст 70 лет.
Учреждения стационарного социального обслуживания жителей региона уже 10 месяцев работают в особом режиме. В помещениях действует масочный режим, проводится дезинфекция и противовирусная терапия. Сотрудники перед каждой сменой-вахтой проходят тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, вакцинация от COVID-19 стартовала в Томской области в начале декабря 2020 года. Подать заявку на вакцинацию от коронавируса можно через сайт ковидтомск.рф, заполнив анкету. У жителей есть возможность выбрать удобный прививочный пункт: вне зависимости от места проживания, можно, например, рядом с местом работы.
По последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 003 случаев заболевания COVID-19. 27 897 заболевших выздоровели.
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