В Томской области в домах престарелых началась вакцинация от COVID-19

24 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сотрудники и жители домов-интернатов для престарелых Чаинского и Бакчарского районов поставили прививки от коронавируса. Для проведения прививочной кампании в стационарных социальных учреждениях облздрав разработал график выезда медиков.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача.

«Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки», - сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

Всего в Томской области работает семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и три психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст 70 лет.

Учреждения стационарного социального обслуживания жителей региона уже 10 месяцев работают в особом режиме. В помещениях действует масочный режим, проводится дезинфекция и противовирусная терапия. Сотрудники перед каждой сменой-вахтой проходят тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, вакцинация от COVID-19 стартовала в Томской области в начале декабря 2020 года. Подать заявку на вакцинацию от коронавируса можно через сайт ковидтомск.рф, заполнив анкету. У жителей есть возможность выбрать удобный прививочный пункт: вне зависимости от места проживания, можно, например, рядом с местом работы.

По последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 003 случаев заболевания COVID-19. 27 897 заболевших выздоровели.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: