Томичи выбирают видеонаблюдение от «Ростелекома»

24 февраля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Более трех тысяч жителей в Томской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома» в 2020 году, а годом ранее подключений было в два раза меньше. В среднем ежемесячно жители региона стали приобретать комплекты оборудования в полтора раза чаще.

Компания предлагает решения для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице. Большая часть клиентов, около 70%, предпочитает устанавливать внутренние камеры.

«Мы предлагаем людям продукты на основе цифровых технологий, которые делают жизнь не только комфортной, но и безопасной. Видеонаблюдение как раз относится к числу сервисов, которые помогают дистанционно контролировать порядок в доме и вокруг него. Стабильно растущий интерес томичей к услуге не удивителен, ведь можно удаленно наблюдать за престарелыми родственниками, детьми или оставленными на выходные домашними животными», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«У меня сын учится в третьем классе, а когда в прошлом году всех школьников перевели на дистанционное обучение, возник вопрос, что делать. В силу специфики своей должности удаленно работать я не имела возможности, а за сыном присматривать и контролировать обучение было нужно. Тогда я решила установить в квартире камеру видеонаблюдения. Решающим фактором в выборе услуги от “Ростелекома” стало то, что оборудование можно приобрести в рассрочку. Сервисом очень довольна. Теперь, когда занятия вернулись в очную форму, я могу в любое время со своего смартфона посмотреть, чем занят ребенок дома после занятий в школе», — поделилась жительница города Томска Елена Кузнецова.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это уже готовое решение, в которое входит широкоугольная цифровая камера (HD или Full HD) с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Установить и настроить камеру абонент может самостоятельно. Управлять услугой можно с помощью мобильного приложения, на сайте или через личный кабинет. Просмотр видео доступен в режиме онлайн, а видеозаписи хранятся в защищенном облаке до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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