Общее число заболевших COVID-19 в Томской области перевалило за 30 тысяч

23 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 54 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 003 случаев заболевания COVID-19. 27 897 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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