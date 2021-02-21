Четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

21 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 84 человек, четверо заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 882 случая заболевания COVID-19, 27 774 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

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