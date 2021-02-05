Двое пострадали в тройном ДТП на коммунальном мосту в Томске, один автомобиль загорелся
20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 20 февраля, в Томске столкнулись Kia Rio, Toyota Corolla и ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.26 на коммунальном мосту «Южный». В результате происшествия произошло возгорание одного из автомобилей. Двоих доставили в медучреждение для осмотра.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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