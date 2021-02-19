Еще пятеро заболевших коронавирусом скончались в Томской области

19 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 61 человека. Пятеро заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Четверо скончавшихся входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых заболевания сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 744 случая заболевания коронавирусом, 27 607 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

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