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В марте «ИрАэро» запускает авиарейс Самара — Томск — Красноярск

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Второго марта будет запущен новый авиарейс Самара — Томск — Красноярск. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Полеты будут выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» один раз в неделю. С марта по апрель — по вторникам, с мая — по четвергам.

Расписание (время для каждого аэропорта местное):

В сообщении отмечается, что рейсы в Самару попадают в программу развития межрегиональной маршрутной сети, по которой действуют субсидии. Таким образом пассажирам предлагаются доступные тарифы. Стоимость билета из Томска в Самару составит 4 140 рублей, до Красноярска — 3 900 рублей.

Продажа билетов на март уже открыта, их можно приобрести на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании «ИрАэро», а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.

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