В томском Ботсаду зацвела Сакура

19 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-службы ТГУ и из архивов СибБС

В Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета началось массовое цветение самых ранних сортов азалий — Сакура Тсукаса, Хана Асоби, Оино Мезанэ, Эсмеральда, сообщает пресс-служба вуза.

«Сейчас наша коллекция — одна из самых представительных в стране, она насчитывает 130 сортов, — рассказывает директор СибБС Михаил Ямбуров. — В этом сезоне будет цвести более ста из них. Некоторые зацветут впервые, это новые сорта — Амброзиана, Леопольд Астрид, Кнут Эрвен, Принцесса Матильда, Стелла Марис. Они были привезены из Главного ботанического сада РАН (Москва), Ботанического сада-института ДВО РАН (Владивосток) и Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск)».

Ученые ботанического сада сумели получить более 150 новых гибридов, которые проходят испытание на оригинальность и декоративность. В этом сезоне ожидается цветение многих «новичков», созданных в Ботсаду.

Самой необычной азалией в коллекции СибБС является сорт Жемчуг, с его уникальным цветом лепестков — белым с очень нежным, едва различимым сиреневатым отливом.

Увидеть этот сорт и другие жемчужины коллекции Ботанического сада ТГУ посетители могут в рамках самостоятельных экскурсий, которые проводятся в выходные дни с 10.00 до 17.00, без предварительной записи. На входе у посетителей измерят температуру и предложат антисептики для обработки рук. В оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Вход платный. Стоимость билета: взрослый — 250 руб.; льготный — 150 руб.

Фото пресс-службы ТГУ и из архивов СибБС

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