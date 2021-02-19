Томичка делает удивительных усатых зайцев из керамики

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2021 // Фото: Александра Косарева

Художник-керамист из Томска Александра Косарева лепит необычных персонажей из глины. Свои работы она выставляет в Instagram.

«Тяжело сказать, как я придумываю свои работы. Возникает идея, дальше идет работа с эскизами на бумаге, в объёме. Потом и изготовление в материале, т.е. из глины», — рассказала Александра.

Она также добавила, что с керамикой впервые познакомилась в 2014 в Красноярском государственном художественном институте. А уже в 2019 году закончила магистратуру Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица по специальности «Художественная керамика».

Свои поделки Александра продает через Instagram. Также некоторые ее работы можно найти в сувенирном магазине на пр. Ленина, 76а.

Фото: Александра Косарева

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