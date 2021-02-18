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Снег и сильный ветер ожидает томичей завтра

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Завтра, 19 февраля, по югу Томской области и Томску ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы», — говорится в сообщени.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра стоит пережидать подальше от шатких конструкций.

Согласно данным сайта Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, снег, днем температура воздуха опустится до -14 °С. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

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