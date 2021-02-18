В Томской области пресекли канал незаконной поставки леса в Узбекистан

Сотрудники УФСБ по Томской области задержали подозреваемого в организации канала перемещения через границу ЕврАзЭС древесины, стоимостью более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, в 2020 году представитель одной из национальный диаспор предоставил в Томский таможенный пост недостоверные сведения о происхождении и производителе древесины хвойных пород. На основании фиктивных документов незаконно заготовленное сырье было выпущено в Республику Узбекистан.

Во вторник, 16 февраля, подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники УФСБ собирают доказательную базу, устанавливают обстоятельства и факты, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного.

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