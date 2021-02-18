В выходные отделения Почты России в Томской области изменят график работы

18 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области — филиала Почты России

В связи с грядущим праздником отделения Почты России в Томской области будут работать по измененному графику, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, в субботу, 20 февраля, они будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше, 21 и 24 февраля — по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным для всех почтовых отделений.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: