18+
18+

В выходные отделения Почты России в Томской области изменят график работы

Праздники, Томские новости, почта России почтовые отделения график работы как работает почта выходные в Томской области В выходные отделения Почты России в Томской области изменят график работы

В связи с грядущим праздником отделения Почты России в Томской области будут работать по измененному графику, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, в субботу, 20 февраля, они будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше, 21 и 24 февраля — по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным для всех почтовых отделений.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В промпарке «Томск» запустят производство изделий из пластикового мусора

21 января 2021
Томские новости

Томская область в 2020 году вдвое увеличила экспорт продукции АПК

4 февраля 2021
Томские новости

Томский коллектив NiNa Band признан лучшей кавер-группой Сибири по версии Wedding Awards

17 февраля 2021
Томские новости

Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском

4 февраля 2021
Томские новости

Респираторный госпиталь на базе роддома №4 в Томске прекратит прием больных с COVID-19

2 февраля 2021
Томские новости

«Вместе в цифровое будущее»: на спецноминацию «Цифровой регион» поступило уже более 100 работ

10 февраля 2021
Томские новости

Кампания по изданию книги о Томске собрала более 100 заказов за три дня

4 февраля 2021
Томские новости

Минувшей ночью в Томске во время пожаров эвакуировали 11 человек

5 февраля 2021
Томские новости

Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

15 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle