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Томичам покажут «новую» керамику

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Завтра, 19 февраля, в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12) откроется XVI Международный Сибирский фестиваль керамики. Темой этого года станет отрыв от земли, новые поверхности и пространства.

Как сообщает музей на своей странице ВКонтакте, гостей ждет насыщенная программа: знакомство с керамистами, экскурсии, лекции и мастер-классы, на которых можно лепить и «гончарить».

Главное событие фестиваля — выставка керамики мастеров со всей России: от Калининграда до Хабаровска. В этом году в центре внимания — экспериментальный проект Татьяны Пунанс «Поверхности» (г. Москва). Он откроет для томичей «новую» керамику — керамические холсты или «пласты», как их называют профессионалы.

«Каждый пласт — это неповторимая поверхность, в которой соединяются рельеф и цвет. В отличие от художника, керамист использует не только кисти и холст. Он передает эмоции и движения стеками и своими руками, а огонь превращает пластичную картину в твердую», — объясняют организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля в музее будет работать фотозона, отсылающая к запуску первого «монгольфьерова» шара в Сибири, который состоялся 230 лет назад на Воскресенской горе.

Церемония открытия фестиваля состоится 19 февраля в 18.00 (вход свободный). Подробнее о его мероприятиях можно узнать в группе музея ВКонтакте. Фестиваль продлится до 11 апреля.

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