В томском поселке произошел хлопок газа в котельной

17 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 17 февраля, в котельной в поселке Зональная станция произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на ул.Полевая, 23/1. В результате хлопка произошло частичное разрушение изоляции обмуровки одного из пяти котлов.

Пострадавших нет. В сообщении также отмечается, что происшествие не повлияло на жизнеобеспечение поселка. В свою очередь котельная продолжает работать в штатном режиме.

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