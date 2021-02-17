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Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 134 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 619 случаев COVID-19. 27 475 человек выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,90.

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