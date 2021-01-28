Структуры Росатома изготовят основное оборудование для строящегося в Северске реактора БРЕСТ-300

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2021 // Фото: proryv2020.ru

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) заключило контракты с АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (ЦКБМ) и АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (оба входят в машиностроительный дивизион ГК «Росатом» — «Атомэнергомаш») на поставку основного оборудования для опытно-демонстрационного энергокомплекса на быстрых нейтронах БРЕСТ-300.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СХК, бюро изготовит оборудование перегрузочного комплекса для загрузки/выгрузки ядерного топлива в активную зону реакторной установки, «ЗиО-Подольск» осуществит производство, поставку и шефмонтаж парогенераторов.

Стоимость контрактов не уточняется. Срок изготовления составит от трех до пяти лет. Монтаж основного оборудования реакторной установки должен быть завершен в 2025 году.

Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) БРЕСТ-300 строится в Северске в рамках проекта «Прорыв», стартовавшего в 2011 году Комплекс включает в себя энергоблок, модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

«Особенность строительства всех объектов ОДЭК в Северске заключается в том, что все ключевое оборудование — и на энергоблоке с реактором БРЕСТ-300, и на модулях по фабрикации и переработке ядерного топлива — абсолютно уникальное и не имеет аналогов в мире», — цитирует пресс-служба СХК президента АО «ТВЭЛ» Наталью Никипелову.

Сибирский химический комбинат расположен в Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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