«Городское путешествие» на «Радио Сибирь»: автор книги о Томске рассказала историю запуска проекта

17 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Сегодня, 17 февраля, автор книги «Городское путешествие. Томск» и главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина приняла участие в утреннем эфире на «Радио Сибирь — Томск».

Вместе с ведущим Ильей Голосуцким и главным редактором радиостанции Анной Штаничевой поговорили о процессе создания книги, идея которой появилась еще 5 лет назад.

«Нас очень радует интерес томичей к проекту, и конечно, особенно приятно встречать интерес коллег — ведь именно благодаря им мы можем рассказать о „Городском путешествии“ самым разным сообществам горожан, — говорит Е. Фаткулина. — Сейчас мы продвигаем книгу как раз благодаря той аудитории, которая есть у нас, как у издания, а также читателям, слушателям и зрителям других медиа, которые рассказывают о проекте — например, РИА Томск или „Российская газета“. А сегодня — „Радио Сибирь“. Пока мы продолжаем кампанию по предзаказу книги, и заканчиваем работу над макетом. Впереди — передача в печать и собственно, выход книги. Тогда в апреле мы сможем, наконец-то, подержать ее в руках и представить читателям уже в готовом, бумажном виде».

Послушать эфир можно тут, а посмотреть — тут.

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

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После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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