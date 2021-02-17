Томские эко-активисты просят помощи в издании подготовленного в 1970-х «Атласа Томской области»

17 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Эко-активисты намерены привлечь внимание общественности к публикации неизданного атласа Томской области, подготовленного в 1970-х. Над подробным и масштабным проектом более 12 лет трудились ученые ТГУ и ТПУ, сообщила «Томскому Обзору» представитель сообщества «Экотропы Томска» Олеся Курилова.

Работа над двухтомным атласом велась с 1970 по 1982 годы в ТГУ под руководством С.К. Буркина при участии многих научных, вузовских и промышленных организаций города. В итоге труд получился высокоинформативным — один только небольшой раздел «Подземные воды» включал 20 машинописных страниц пояснительного текста и 24 цветных схематических гидрогеологических, гидрогеохимических карт и карт термальных, минеральных и промышленных вод и заболоченных территорий Томской области масштаба 1:6 000 000—1:2 000 000, диаграмм и разрезов.

Но в 1980-х работа томских ученых приобрела статус «Для служебного пользования». Окончательная подготовка и издание затягивались из-за выработки единой оформительской технологии, многочисленных и длительных творческих и административных согласований, преодоления секретности, смены картографических фабрик (Московская, Новосибирская, Минская) и корректировки графики с учетом их требований.

«Когда макет атласа и издающая организация были окончательно утверждены, вдруг выяснилось, что заблаговременно отложенные на издание деньги уже давно израсходованы и необходим срочный поиск дополнительных финансовых средств. Поиск спонсоров продолжается до сих пор», — в сообщении приводится выдержка из книги Александра Назарова, работавшего над созданием атласа.

Отмечается также, что собранные материалы «осели мертвым грузом» на минской фабрике. При этом сам атлас еще не потерял актуальности и «информативной значимости», поэтому есть смысл переиздать его уже в наше время.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: