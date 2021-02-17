Студенты ТУСУРа получили наборы разработчиков для сети интернета вещей от МТС

МТС предоставила студентам Томского университета систем управления и радиоэлектроники оборудование для разработки устройств сети интернета вещей NB-IoT. Об этом у себя в Facebook сообщила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Мы передаем студентам оборудование для разработки энергоэффективных устройств, а преподавателям — поможем консультациями и практическим опытом, — отметила Марина Фещенко. — Энергоэффективные устройства сети NB-IoT уже сейчас востребованы в ЖКХ, в системах безопасности, без них невозможно представить „умный город“ и ещё много направлений их применения».

Марина Фещенко также отметила, что МТС, как лидеру, очень важно поддерживать начинают разработчиков и оборудование, которое получат вузы, позволит создавать решения, не думая о том, как передавать, хранить и обрабатывать данные, так как всё необходимое уже «зашито» в комплект.

ТУСУР стал одним из 6 российских вузов, в котором МТС запускает образовательную программу по интернету вещей NB-IoT. В ее рамках, студенты получат возможность создавать устройства при помощи Development Kit — стартовых наборов для разработки энергоэффективных IoT устройств, которые позволяют быстро освоить работу с сетью интернета вещей благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino. В комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год и встроенный SIM-чип и демонстрационная прошивка.

Работа с новым оборудованием начнется уже в текущем семестре. Также МТС будет оказывать вузу дальнейшую экспертную поддержку при разработке учебных программ по работе с сетями LPWAN.

В свою очередь ректор ТУСУРа Виктор Рулевский отметил, что доступ к сети интернета вещей позволит томским студентам тестировать свои разработки в реальных условиях.

«Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации. Предоставленные наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов, на их базе будут разработаны специальные лабораторные работы», — рассказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

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