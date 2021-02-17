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Студенты ТУСУРа получили наборы разработчиков для сети интернета вещей от МТС

МТС, Томские новости, МТС интернет вещей разработка IT информационные технологии носимая электроника Студенты ТУСУРа получили наборы разработчиков для сети интернета вещей от МТС

МТС предоставила студентам Томского университета систем управления и радиоэлектроники оборудование для разработки устройств сети интернета вещей NB-IoT. Об этом у себя в Facebook сообщила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Мы передаем студентам оборудование для разработки энергоэффективных устройств, а преподавателям — поможем консультациями и практическим опытом, — отметила Марина Фещенко. — Энергоэффективные устройства сети NB-IoT уже сейчас востребованы в ЖКХ, в системах безопасности, без них невозможно представить „умный город“ и ещё много направлений их применения».

Марина Фещенко также отметила, что МТС, как лидеру, очень важно поддерживать начинают разработчиков и оборудование, которое получат вузы, позволит создавать решения, не думая о том, как передавать, хранить и обрабатывать данные, так как всё необходимое уже «зашито» в комплект.

ТУСУР стал одним из 6 российских вузов, в котором МТС запускает образовательную программу по интернету вещей NB-IoT. В ее рамках, студенты получат возможность создавать устройства при помощи Development Kit — стартовых наборов для разработки энергоэффективных IoT устройств, которые позволяют быстро освоить работу с сетью интернета вещей благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino. В комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год и встроенный SIM-чип и демонстрационная прошивка.

Работа с новым оборудованием начнется уже в текущем семестре. Также МТС будет оказывать вузу дальнейшую экспертную поддержку при разработке учебных программ по работе с сетями LPWAN.

В свою очередь ректор ТУСУРа Виктор Рулевский отметил, что доступ к сети интернета вещей позволит томским студентам тестировать свои разработки в реальных условиях.

«Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации. Предоставленные наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов, на их базе будут разработаны специальные лабораторные работы», — рассказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

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