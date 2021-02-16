Гинекологическое отделение томского роддома №4 возобновляет работу

16 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 16 февраля, возобновляет работу гинекологическое отделение роддома №4, на базе которого был развернут респираторный госпиталь для больных с COVID-19 и пневмонией, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Мы возобновляем работу гинекологического отделения. И проводим завершающие мероприятия по обработке помещений акушерского блока, чтобы вторым этапом начать принимать и рожениц. Ориентировочно в марте роддом в полном объеме возобновит оказание медицинской помощи», – прокомментировал главный врач родильного дома №4 Александр Холопов.

В сообщении отмечается, что гинекологическое отделение роддома вновь оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь. Кроме того, учреждение включено в график, которые оказывают профильную помощь по «скорой».

По словам Александра Холопова, в роддоме строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования — организован «фильтр» с обязательным измерением температуры всех входящих в помещение, на приеме и медицинские работники, и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, респираторный госпиталь был развернут на базе роддома №4 в октябре в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусом в Томской области. 2 февраля здесь закончили прием больных с COVID-19 и пневмонией, проведена плановая и заключительная дезинфекция зоны «фильтр», развернутой в гинекологическом отделении роддома.

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