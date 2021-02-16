Томские власти до конца 2021г рассчитывают приступить к капремонту Коммунального моста

16 февраля 2021 / Томский Обзор

Томские власти рассчитывают в 2021 году получить финансирование из федерального бюджета для начала капитального ремонта Коммунального моста в областном центре, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на вице-губернатора Игоря Шатурного.

"Наконец-то администрация Томска разработала проект, одобренный экспертизой. С этим проектом мы сейчас работаем на федеральном уровне. Губернатор провел определенные встречи. Будем надеяться, что мы приступим к реконструкции данного моста в этом году, в крайнем случае - 2022 году", - сообщил Шатурный.

Он отметил, что в настоящее время определяются сроки и порядок финансирования работ.

Шатурный добавил, что параметры сооружения после капремонта не изменятся. При этом проект предусматривает увеличение пешеходной зоны.

Как сообщалось, в 2017 году специалисты обнаружили серьезные дефекты в конструкции Коммунального моста, в частности, деформационного шва. Мэрия Томска ввела ограничения движения транспорта, позже они были сняты после установки закрывающей пластины.

Весной 2019 года городская администрация заказала разработку проектной документации для капремонта моста. Работы были выполнены АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". В начале 2021 года ОГАУ "Томскгосэкспертиза" выдало положительное заключение на проект. Стоимость капитального ремонта Коммунального моста, согласно окончательной смете, составляет 1,1 млрд рублей.

Протяженность Коммунального моста через реку Томь в Томске составляет 650 м, ширина проезжей части - 15,6 м с двумя тротуарами по 1,5 м каждый.

Строительство перехода шло с 1969 по 1973 годы, и до 1999 года, когда построили второй - северный мост, он был единственным способом сообщения между Томском и западными районами области, а также выходом на федеральную трассу "Байкал". Последняя реконструкция состоялась в 2008 году.

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