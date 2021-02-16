Суд обязал арестованного мэра Томска ознакомиться с материалами дела до 18 февраля — адвокаты

16 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Кировский районный суд Томска частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил мэра Ивана Кляйна в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвокатов градоначальника.

«Иван Кляйн и его защитники обязаны завершить процесс ознакомления с семнадцатью томами уголовного дела уже 18 февраля», — говорится в сообщении.

По их данным, материалы дела, помимо семнадцати томов, представлены двумя коробками с вещественными (письменными) доказательствами, а также CD-дисками.

«Полностью все материалы в доступном для изучения виде были предоставлены только 13 февраля. Кляйн ознакомился приблизительно с 2/3 материалов уголовного дела, в период и даты, определяемые по усмотрению следователя», — отметили адвокаты.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного.

11 января Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

2 февраля адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал провести Кляйну операцию, но ФСИН не везет его в медучреждение. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что решение об операции принимают «коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник».

В тот же день стало известно, что следствие по делу завершено, Кляйну предстоит ознакомиться с материалами. Адвокаты обратились в СКР и прокуратуру с просьбой о приостановлении производства из-за состояния его здоровья. Медики Томского НИИ онкологии диагностировали у мэра новообразование, ему требуется операция.

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