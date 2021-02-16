«Городское путешествие. Томск»: предзаказ со скидкой в 33%

16 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Продолжается предзаказ книги «Городское путешествие. Томск» — пока со скидкой в 33%. Принять участие в нем можно по ссылке.

Стоимость книги по предзаказу — 1000 рублей.

За первые две недели со старта нашего проекта уже 180 книг были предоплачены жителями Томска, других городов России и даже других стран. По окончании предзаказа, в марте, книга отправится в печать, а в апреле — к своим будущим читателям.

Кем были Тоян и Басандай, как «золотая лихорадка» изменила Томск, у кого на могиле каждый день зажигается электрическая лампочка и откуда в Университетском озере взялись лягушки? Об этих и других фактах мы и рассказываем в иллюстрированной книге большого формата «Городское путешествие.Томск». А еще это книга о мальчике 10 лет, который по-новому открыл для себя место, в котором живет.

Внутри 100 с лишним книжных страниц — факты, иллюстрации, инфографика и истории, о которых интересно узнавать не только школьникам. А еще это хороший подарок на окончание младшей школы или нестандартный корпоративный сувенир.

По всем вопросам можно обратиться к нашему представителю на info@westsib.ru или телефону: +7 3822 32 20 19, +7 983 232 2019.

ПРЕДЗАКАЗ КНИГИ

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