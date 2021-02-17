Томичи могут узнать факты о ТПУ и подписать открытку на сайте к 125-летию вуза

Томский Обзор / Фото: 15 февраля 2021 // Фото: 125.tpu.ru

В Томском политехе запустили сайт 125-летия вуза. Здесь можно найти мультимедийные исторические справки о вузе со дня основания, собранные в тайм-линию, факты об университете, истории знаменитых выпускников ТПУ, рассказы о промышленных и научно-исследовательских проектах, сообщает пресс-служба вуза.

«Томский политехнический университет в 2021 году отпразднует 125 лет со дня основания. Политех с самого начала своей истории стал центром развития технической науки, разработки и распространения передовых технологий. И сегодня ТПУ имеет уникальный профиль, генетически сочетая исследовательское и инженерное ядро. День основания Томского политеха — большой праздник не только для студентов, преподавателей и сотрудников вуза, но и для всего региона в целом. Мы подготовили серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 125-летию, это будет праздник для всех», — подчеркнул врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев.

По традиции главный праздничный день, 11 мая, станет для политехников неучебным. Он начнется с торжественного возложения цветов к мемориалам погибшим в годы Великой Отечественной войны политехникам и шествия на участке от проспекта Ленина через улицы Усова и Вершинина. В этот день также пройдет юбилейный забег по студенческому Арбату. Подарком студентам станет открытие спортивной площадки возле общежитий на улице Вершинина. Вечером на Новособорной площади для политехников и томичей пройдет концерт, финальной точкой которого станет маппинг и фейерверк.

Частью юбилейных торжеств в течение года также станут международные научные конференции, конкурсы, большой спортивный праздник. Запланировано открытие именных аудиторий совместно с индустриальными партнерами ТПУ, в частности компанией «Прософт-Системы». Полная программа размещена на сайте.

В честь празднования юбилея в вузе запустили акцию «ТПУ, я люблю тебя», в рамках которой слова любви и благодарности университету в формате видеопоздравлений и открыток оставляют выпускники, преподаватели, ученые и студенты вуза.

Каждый посетитель сайта может создать собственную открытку для поздравления со 125-летием политеха для одногруппников и преподавателей. Для этого можно воспользоваться готовыми шаблонами или написать свой текст.

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