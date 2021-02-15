Аспиранты и научные сотрудники Томского политеха стали «Инженерами года»

Томский Обзор / Фото: 15 февраля 2021 // Фото: news.tpu.ru

Двенадцать представителей Томского политихенического университета вошли в число победителей XXI Всероссийского конкурса «Инженер года», сообщает пресс-служба вуза.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно по 46 номинациям в двух версиях: «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет, и «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет. В отборочный этап конкурса прошли 980 человек, дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» по версии «Профессиональные инженеры» получили 245 участников, по версии «Инженерное искусство молодых» — 156.

В число лучших инженеров России по версии «Инженерное искусство молодых» вошли аспиранты Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Кристина Братишко, Евгений Буйко, Евгений Королюк, Елизавета Свиридова, Дарья Воткина и аспиранты Инженерной школы энергетики Антон Киевец, Алишер Аскаров, Юлия Васильева, а также доцент отделения электронной инженерии Мария Костина.

Победителями по версии «Профессиональные инженеры» стали научный сотрудник НОЦ И.Н. Бутакова Роман Табакаев, старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «СВЧ-технологии» Андрей Мостовщиков и доцент отделения электроэнергетики и электротехники Андрей Леонов.

Троих томских политехников — Евгения Буйко, Евгения Королюка и Кристину Братишко — жюри выдвинуло на соискание премии посла Китая, учрежденной в 2020 году в рамках проведения перекрестных годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества и внесенной в перечень мероприятий Минобрнауки России. Лауреаты премии получат возможность при финансовой поддержке посольства КНР в РФ поехать в Китай и посетить научно-исследовательские учреждения и профильные предприятия.

Конкурс «Инженер года» проводят Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти в большинстве регионов страны.

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