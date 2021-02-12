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Пожилая женщина погибла при пожаре в томском селе

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Сегодня утром, 12 февраля, в селе Лучаново Томского района загорелся частный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 9.14. К приезду первого подразделения огнем были охвачены дом и пристроенная к нему дощатая стайка, частично обрушилась кровля крыши.

Под обрушившимися конструкциями пожарные обнаружили тело 59-летней хозяйки дома.

Возгорание удалось ликвидировать в 11.00. В результате сгорела крыша дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорела стайка. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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